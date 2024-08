Cosa aspettarsi dal keynote di Apple del 9 settembre: iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 e tanto altro

Grande focus sarà poi riservato ad Apple Intelligence , la nuova intelligenza artificiale proprietaria della compagnia, che introdurrà interessanti nuove funzionalità dedicate ai sopracitati modelli grazie anche alla maggior potenza di calcolo garantita dai nuovi chip A18 . L'uscita dei nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Pro è verosimilmente prevista per il 20 settembre , perfettamente in linea con quanto visto in passato con i precedenti modelli.

Quanto al processore, possiamo senz'ombra di dubbio aspettarci l'introduzione del chip H2 , presente fino ad oggi sul modello Pro. Entrambi i modelli presenteranno verosimilmente il nuovo ingresso USB-C , in ottemperanza alle recenti direttive europee. L'arrivo sul mercato di entrambi i modelli è previsto in concomitanza con l'uscita di iPhone 16, indicativamente tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Apple Watch Series 10, Watch Ultra 3 e Watch SE 3: 10 anni dal primo smartwatch

Il 2024 rappresenta un'importante traguardo per lo smartwatch di casa Apple, con lo spegnimento delle 10 candeline dal suo primo modello, lanciato in origine del 2014. Per l'occasione, Apple Watch Series 10 potrebbe presentare un design completamente rinnovato, con display più ampio e una cassa più leggera che in passato.

Apple Watch Series 10

Al contempo, il modello Apple Watch Ultra 3 potrebbe portare con sè delle modifiche interne, lasciando praticamente inalterato il design della precedente generazione. La novità più lampante sarà invece rappresentata dalla versione entry-level della lineup, Apple Watch SE 3, che potrebbe essere il primo modello dotato di cassa in plastica rinforzata, venendo così incontro a un target più giovanile.