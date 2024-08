Fairy Tail 2 ha una data d'uscita ufficiale con tutta la gilda che fa festa

L'editore Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Gust hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di Fairy Tail 2: il 13 dicembre 2024. In realtà in Giappone sarà disponibile dal 12 dicembre, cioè soltanto un giorno prima, mentre la versione PC sarà lanciata l'11 dicembre in occidente, per farla corrispondere al lancio giapponese (è una questione di fusi orari).