Age of Mythology: Retold ha ricevuto voti positivi dalla stampa internazionale

Oggi è terminato l'emargo sulle recensioni di Age of Mythology: Retold e dunque possiamo farci un'idea di come è stato accolto il rifacimento per PC e Xbox dell'apprezzato strategico del 2002. Per il momento il verdetto è positivo, con voti generalmente alti che premiamo il lavoro svolto da World's Edge.

Le recensioni della stampa internazionale

Prima di passare in rassegna i voti assegnati dalla stampa internazionale, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Age of Mythology: Retold che abbiamo pubblicato poche ore fa.

Le divinità di Age of Mythology: Retold

CGMagazine - 95

Gaming Trend - 90

Windos Central - 90

Voxel - 85

Multiplayer.it - 85

COGconnected - 82

Dot Esports - 80

GamesHub - 80

Gameractor UK - 80

Sector.sk - 80

IGN Spagna - 80

Hardcore Gamer - 70

Shacknews - 70

Al momento Age of Mythology: Retold vanta una media di 82 su Metacritic e di 80 su Open Critic, segno che in generale la stampa ha apprezzato il lavoro svolto per dare nuova vita a questo strategico, grazie alle nuove funzionalità per l'accessibilità e modifiche che migliorano l'esperienza di gioco, conservando al tempo stesso la profondità e lo spirito dell'originale, al netto di alcuni bug e problemi relativi al pathing e le collisioni.