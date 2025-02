Un leak svela alcuni dettagli sul design del primo iPhone pieghevole

Una delle novità principali nel settore degli smartphone è rappresentata senz'ombra di dubbio dai modelli pieghevoli, che consentono una maggior portabilità e tascabili rispetto a quelli standard. In particolare, un leak delle ultime ore potrebbe aver svelato alcuni dettagli in merito al design e al display del primo iPhone pieghevole: scopriamoli insieme.

iPhone pieghevole: le specifiche previste

Secondo quanto riportato dall'utente HaYao all'interno di un post sul social network X, il primo modello di iPhone pieghevole dovrebbe presentare una chiusura a libro, sulla falsariga di quanto visto fino ad oggi da Samsung Galaxy Z Fold. Tale informazione andrebbe dunque in netto contrasto con quanto sostenuto dai rumor finora, che suggerivano la presenza di un modello a conchiglia, simile a Samsung Galaxy Z Flip.

iPhone pieghevole (immagine puramente indicativa)

Lo stesso informatore avrebbe riportato che il nuovo modello di iPhone pieghevole presenterà un display interno da 12 pollici di diagonale, superando di gran lunga le aspettative precedenti. Nella fattispecie il display sarà fornito da Samsung, una delle compagnie ad oggi con più esperienza nella categoria dei foldable. Il nuovo iPhone presenterà uno spessore di circa 4,6 millimetri quando aperto, che aumenteranno a 9,2 millimetri se chiuso. Nel caso del comparto fotocamere troveremo molto probabilmente un modulo posteriore composto da due sensori, in contrapposizione ai tre sensori dei modelli Pro. La fotocamera anteriore dovrebbe invece far uso di un'innovativa tecnologia con lente in metallo, che consentirebbe la riduzione della Dynamic Island.