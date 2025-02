NVIDIA GPU RTX 50 e il problema dello "schermo nero": la compagnia ne è al corrente e sta indagando

C'è un po' di confusione al momento, perché non è chiaro se si tratti per tutti dello stesso problema o se questo abbia origine dalle medesime cause, ma l'aggiornamento recente è che NVIDIA pare sia al corrente della questione e stia indagando al riguardo.

Il problema cosiddetto dello "schermo nero" sembra essere piuttosto diffuso sulle nuovissime schede video della serie RTX 50 , tanto che la quantità di segnalazioni ha spinto NVIDIA a pubblicare un messaggio in cui dice di essere al corrente del problema che sta indagando per trovare una soluzione.

Possibili soluzioni artigianali

NVIDIA ha risposto a PC Gamer con un comunicato in cui sostiene, semplicemente, che "Stiamo investigando sui problemi riportati con la serie RTX 50", dunque senza nemmeno specificare in maniera più precisa quale sia l'inconveniente oggetto della questione.

Il CEO di NVIDIA

Le segnalazioni riguardano NVIDIA RTX 5080 e 5090, ovvero le uniche schede su base Blackwell che sono attualmente disponibili sul mercato.

In base a quanto riferito, gli utenti si ritrovano con uno schermo nero una volta installata la nuova GPU, con innesco che sembra variare di caso in caso: per alcuni succede al momento di un cambio di risoluzione, per altri quando la scheda si trova sotto carico e in altri casi in corrispondenza con configurazioni multi-monitor.

Questa varietà di situazione rende ancora più complicato circoscrivere il problema, probabilmente, ma NVIDIA a quanto pare ci sta lavorando. Potrebbe essere peraltro legato al driver 572.16, visto che è emerso dopo la distribuzione di questo e, in certi casi, è stato rilevato anche sulle GPU di serie RTX 40 una volta eseguita l'installazione.

Tra le soluzioni "artigianali" suggerite al momento c'è l'uso di Display Driver Uninstaller (DDU), uno strumento che consente di rimuovere gli ultimi aggiornamenti, o selezionare la modalità PCIe Gen 4. In questi giorni abbiamo visto peraltro che NVIDIA GeForce RTX 5090 ancora non si trova sul mercato.