La data di uscita di Elden Ring Nightreign è stata annunciata con un trailer

L'annuncio è stato corredato da un nuovo coinvolgente trailer che dà il via ai preorder, che potrete visualizzare qui sotto. Non solo, in questi minuti è terminato anche l'embargo sulle anteprime della stampa, il che significa che possiamo darvi le nostre prime impressioni dopo aver provato Elden Ring Nightreign .

Che cos'è Elden Ring: Nightreign

In Elden Ring Nightreign è un gioco standalone (non serve una copia del titolo originale) in cui dobbiamo affrontare le minacce nate dalla maledizione della "Marea Notturna" nei panni di otto eroi differenti predefiniti, che rappresentano fondamentalmente delle classi specializzate in ambiti e armi specifiche. Sarà possibile affrontare queste sfide in solitaria, per quanto l'esperienza sembrerebbe cucita sul multiplayer cooperativo a tre giocatori.

Il gioco presenta anche delle meccaniche roguelike, con le partite che si svolgono in sessioni composte da tre giorni (della durata di 15 minuti ciascuno). Durante il giorno gli utenti potranno esplorare liberamente la mappa e potenziarsi in vista della notte, quando arriva la "Marea Notturna" e sarà necessario abbattere un potente boss. La terza e ultima notte apparirà il Signore della Notte, un nemico micidiale ed estremamente coriaceo che rappresenta la sfida finale.

Tra pochi giorni i giocatori potranno provare in prima persona Elden Ring Nightreign grazie al Network Test ad accesso limitato in programma dal 14 al 16 febbraio (ecco date e orari esatti per l'Italia). Se avete fatto richiesta di partecipazione vi suggeriamo di controllare la vostra casella di posta elettronica, dato che Bandai Namco ha iniziato a spedire gli inviti.