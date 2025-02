I codici per i network test di Elden Ring Nightreign stanno arrivando per email da parte di Bandai Namco

Come era stato già preannunciato nei giorni scorsi, Bandai Namco sta inviando in queste ore i codici per prendere parte ai network test di Elden Ring Nightreign, con le prove che si terranno in cinque diverse sessioni tra il 14 e il 16 febbraio.

Si tratta di una sorta di beta test che serve soprattutto a provare l'infrastruttura multiplayer online messa in piedi da FromSoftware per questa sorta di spin-off incentrato su Elden Ring ma basato sul multiplayer cooperativo, a cui si può accedere avendo effettuato la registrazione nei giorni scorsi e utilizzando il codice che sta arrivando in queste ore per email agli utenti selezionati.

Le prove consentiranno di sperimentare alcune sezioni di Elden Ring Nightreign, ma non ci sono ancora dettagli specifici sui contenuti della versione di prova che potrà essere testata in questa settimana, solo su PS5 e Xbox Series X|S.