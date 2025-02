Marvel Rivals fa dietrofront: niente reset del rango competitivo a metà stagione dopo le critiche dei fan

Nello specifico, la poco gradita novità era stata svelata ieri con un post sul blog ufficiale di Marvel Rivals, assieme all'arrivo della Torcia Umana e la Cosa come personaggi giocabili . Gli sviluppatori avevano spiegato che a partire dall'inizio della seconda parte della Stagione 1, in programma per il 21 febbraio, il rango competitivo dei giocatori sarebbe stato resettato e fatto calare di sei divisioni tra una season e l'altra e di quattro divisioni tra la prima e la seconda metà di ogni stagione.

Ieri sera NetEase Games ha annunciato una serie di novità per Marvel Rivals in vista dell'inizio della seconda parte della Stagione 1, tra cui il reset e l'abbassamento del rango competitivo dei giocatori a ogni fine e metà stagione . L'idea ha avuto vita molto breve. Dopo le aspre critiche dei giocatori, gli sviluppatori sono tornati sui loro passi nel giro di meno di 24 ore, annunciando che non ci sarà nessun ripristino del grado delle partite classificate.

Il cambio di rotta degli sviluppatori

Come accennato in apertura, questa regola non è affatto piaciuta ai giocatori. Su Reddit ad esempio c'è chi afferma "I de-rank due volte a stagione per i giocatori sotto l'oro uccideranno questo gioco" e chi ha fatto giustamente notare "perché giocare alle classificate se tanto il mio rank viene azzerato ogni mese?".

Groot in Marvel Rivals

Fortunatamente, NetEase è tornata rapidamente sui suoi passi e ha annunciato una revisione dei suoi piani iniziali proprio a fronte delle preoccupazioni dei giocatori. Di conseguenza, "quando inizierà la seconda parte della stagione, non ci sarà alcun azzeramento del rango competitivo."

"I giocatori manterranno i loro gradi e punteggi dalla fine della prima metà di stagione. Per ottenere nuove ricompense, i giocatori dovranno semplicemente completare 10 partite in modalità Competitiva e soddisfare le relative condizioni entro la fine della stagione. "

Non è chiaro, invece, se il rango subirà modifiche tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva, con maggiori dettagli in merito che sicuramente arriveranno in futuro.