La durata di South of Midnight è stata svelata e la quantità di ore di gioco ha una motivazione specifica

Diverse prove su South of Midnight sono state pubblicate in queste ore alla scadenza dell'embargo, e da queste emergono alcuni dettagli interessanti sul nuovo e affascinante action adventure in terza persona di Compulsion Games, come la durata che è stata stimata tra le 10 e le 12 ore, peraltro per una motivazione specifica.

C'è un certo "senso di urgenza" in South of Midnight, ha spiegato il gameplay director Jasmin Roy, perché in verità la storia narrata si svolge nell'arco di una sola giornata, dunque gli eventi si susseguono a un ritmo decisamente serrato e la cosa si riflette nel rimo di gioco e nella sua durata.

Questo nonostante il gioco in questione sia suddiviso in ben 14 capitoli, dunque proponga comunque una notevole varietà di situazioni e ambientazioni, che dovrebbero dunque garantire un passo veloce e dinamico, come si conviene al genere in questione.