Street Fighter 6: il cosplay di Cammy da enjinight è sempre impeccabile

Non è la prima volta che la cosplayer in questione si impegna sulla combattente della serie, e i risultati sono sempre davvero notevoli, vista la somiglianza che riesce a raggiungere e la fedeltà nella riproduzione del nuovo costume presente nel sesto capitolo.

Con l'arrivo di Street Fighter 6 , la serie ha ricevuto una nuova spinta grazie a un capitolo ben accolto un po' da tutti, e questo rinnovato successo risulta ben visibile anche in altri frangenti oltre a quello videoludico, come dimostra anche questo nuovo cosplay di Cammy da parte di enjinight , che si dimostra ancora una volta perfetto nel riprodurre la versione rinnovata in questo capitolo.

La Cammy di Enjinight

Una di queste è Cammy, beniamina di gran parte degli appassionati dalla sua prima introduzione in Super Street Fighter II a oggi. In questo caso, la lottatrice dell'esercito reale britannico si ripresenta con un look decisamente differente in Street Fighter 6, ma sempre in notevole forma, perfettamente riprodotta da enjinight.



