Il doppiatore di Geralt in The Witcher 4 riconferma la presenza del personaggio nel gioco

Inoltre, sappiamo anche che tornerà a vestire i panni di Geralt in The Witcher 4 . Il doppiatore lo ha riconfermato recentemente.

Le parole del doppiatore di Geralt

"Posso confermare che Geralt apparirà in The Witcher 4", ha dichiarato Cockle in un'intervista a PCGamer, ribadendo ciò che CDPR ha confermato anche dopo aver rivelato il primo trailer del gioco a dicembre, al termine del quale abbiamo sentito la voce di Geralt che lasciava intendere che sarebbe apparso in qualche modo. "Ma non posso dire esattamente in che modo o quanto", ha aggiunto Cockle.

Cockle lo ha già detto in passato. Ad agosto aveva detto che "Geralt farà parte del gioco", precisando la stessa cosa: che non era sicuro in che misura e in che veste.

A quanto pare, ha ammesso in seguito di aver ricevuto un po' di bacchettate da CDPR per aver parlato prima che il gioco venisse rivelato ufficialmente. "Sono entusiasta", ha detto Cockle quando ha saputo che Ciri sarebbe diventata la nuova protagonista della serie. "Non vedo l'ora di vedere cosa faranno con Witcher 4. Sono entusiasta di intraprendere il viaggio di Ciri con lei". Da queste parole sembra anche che Geralt sarà al fianco di Ciri, ma meglio evitare di prendere troppo letteralmente le sue parole per il momento.

Segnaliamo infine che The Witcher Le sirene degli abissi ci mostrerà un nuovo amore per Geralt: "ha più senso di Yennefer".