Nintendo Switch 2 potrebbe essere usato anche sottosopra

Come già rivelato nel video ufficiale di Switch 2 , la prossima console di Nintendo sarà caratterizzata da un diverso meccanismo di aggancio dei nuovi controller Joy-Con . Invece di far scorrere i nuovi controller sul lato della console tramite una guida, come lo Switch originale, i controller di Switch 2 si attaccano tramite uno slot su ciascun lato e sono apparentemente tenuti in posizione da un potente magnete.

Usare Nintendo Switch 2 al contrario

Il brevetto suggerisce che Nintendo Switch 2 potrebbe in tal caso ribaltare il display di 180 gradi, consentendo essenzialmente all'utente di capovolgere la piattaforma. Il brevetto spiega che, poiché Nintendo Switch 2 ha solo una porta per le cuffie, i giocatori potrebbero decidere se averla nella parte superiore o inferiore della console, a seconda delle loro preferenze.

L'immagine del brevetto che mostra Nintendo Switch 2 capovolta

"L'utente può utilizzare il sistema di gioco montando il controller destro e il controller sinistro sul lato opposto rispetto al dispositivo principale", si legge nel brevetto. "In questo modo l'utente può utilizzare il sistema di gioco in modo tale che il tutto sia più comodo per le sue necessità".

"Ad esempio, l'utente può utilizzare il sistema di gioco in modo che i lati superiore e inferiore del dispositivo del corpo principale siano opposti l'uno all'altro, in modo che il connettore di ingresso/uscita vocale sulla superficie superiore del dispositivo del corpo principale si trovi al di sotto del dispositivo del corpo principale. In altre parole, l'utente può inserire l'auricolare nel connettore di ingresso/uscita vocale dalla direzione preferita".

Non dovrebbe essere qualcosa di complicato da gestire, visto che un qualsiasi smartphone e tablet è in grado di essere usato capovolto se vogliamo. Ovviamente non è detto che il brevetto venga effettivamente utilizzato: è possibile che Nintendo abbia avuto l'idea ma poi non l'abbia applicata.

Forse ne sapremo di più al Nintendo Direct dedicato a Switch 2 che ha una data e un orario ufficiali.