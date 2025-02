Elden Ring Nightreign riceverà un DLC a pagamento dopo il lancio

I primi dettagli dal PlaySation Store

Il comunicato ufficiale inviato oggi da Bandai Namco e il sito ufficiale del pubblisher giapponese non includono nessuna informazione sui contenuti di questa misteriosa espansione, ancora senza titolo tra l'altro. In compenso, il PlayStation Store viene in nostro aiuto e offre qualche dettaglio in più tramite la descrizione della Deluxe Edition, che afferma che il DLC includerà "Boss e personaggi giocabili aggiuntivi". Inoltre, dato che questa edizione costa 54,99 euro, solo 15 euro in più di quella standard, possiamo ipotizzare che il prezzo dell'espansione sarà non supererà questa cifra.

Per saperne di più dovremo necessariamente avere pazienza, con maggiori informazioni che probabilmente arriveranno solo dopo il debutto nei negozi di Elden Ring: Nightreign, fissato al 30 maggio 2025 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Poche ore fa Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer, mentre sulle nostre pagine trovate le nostre impressioni dopo aver provato la nuova esperienza roguelike firmata FromSoftware.