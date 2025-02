Elden Ring Nightreign svela le edizioni disponibili al lancio, vediamo prezzi e contenuti

Come confermato anche dal nuovo trailer presentato oggi , preacquistando qualsiasi versione di Elden Ring: Nightreign riceverete all'uscita del gioco il gesto bonus "It's raining" . Viene precisato che non si tratta di un contenuto esclusivo e che potrete ottenerlo anche semplicemente proseguendo nel gioco.

Con l'annuncio della data di uscita di Elden Ring Nightreign , Bandai Namco ha dato il via ai preordini del nuovo titolo di FromSoftware su PC e console e di conseguenza ha svelato prezzi e contenuti delle varie edizioni disponibili al lancio e i bonus per la prenotazione .

I dettagli delle edizioni fisiche e digitali

Elden Ring: Nighreign sarà disponibile nei formati standard (fisica e digitale), Deluxe Edition (solo digitale) e nelle edizioni fisiche Seekers Edition e Collector's Edition. Per i fan più sfegati c'è anche una replica in tiratura estremamente limitata dell'Elmo del Selvaggio in scala 1:1. Vediamo i dettagli (nota: i prezzi delle copie fisiche non sono ancora stati svelati, ad eccezione della standard edition).

Il gesto bonus per i preordini di Elden Ring: Nightreign

Edizioni digitali

La standard edition digitale di Elden Ring: Nightreign sarà disponibile per tutte le piattaforme al prezzo di 39,99 euro e, come potete immaginare, non include alcuno bonus, se non quello per il preordine.

Salendo di livello troviamo la Deluxe Edition al prezzo di 54,99 euro, che include un DLC che verrà pubblicato dopo il lancio, l'artbook e la mini colonna sonora in formato digitale.

Se siete interessati, trovate le edizioni digitali su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

La Seekers Edition

Edizioni fisiche

La versione standard fisica di Elden Ring: Nightreign sarà disponibile per tutte le console al prezzo di 39,99 euro. Al momento i preorder delle copie fisiche non sono ancora disponibili.

La Seekers Edition sarà disponibile solo per PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Il prezzo al momento non è stato ancora svelato. Comprende il gioco base su disco, uno steelbook esclusivo e i contenuti della Deluxe Edition digitale, che riepiloghiamo di seguito:

Codice per DLC (disponibile dopo l'uscita del gioco)

Artbook digitale

Mini colonna sonora digitale

La Collector's Edition di Elden Ring Nightreign

Infine, abbiamo la Collector's Edition fisica per PS5, Xbox Series X|S e PC. Anche in questo caso nel momento in cui scriviamo non è noto il prezzo. Include i seguenti contenuti:

Il gioco base su disco o codice digitale per Steam

I contenuti della Deluxe Edition

Una statua di 25 cm circa del "Selvaggio"

Lo Steelbook esclusivo

Artbook con copertina rigida da 40 pagine

8 carte dei "Crepuscolari"

A breve inizieranno sul Bandai Namco Store le prenotazioni per la replica 1:1 dell'Elmo del Selvaggio. Si tratta della replica dell'elmo di un personaggio centrale del gioco che sarà disponibile con una tiratura limitata di 9.999 pezzi e certificato di autenticità. Questo oggetto da collezione non include il gioco o altri bonus.

La replica dell'Elmo del Selvaggio

Vi ricordiamo che Elden Ring Nightreign sarà disponibile dal 30 maggio. In attesa del Network Test in programma nei prossimi giorni, vi suggeriamo di leggere le nostre impressioni dopo aver provato il nuovo gioco di FromSoftware.