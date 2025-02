Svelati i requisiti PC di Split Fiction, sarà un gioco “Verificato” per Steam Deck al lancio

Il lancio di Split Fiction è alle porte e gli sviluppatori di Hazelight Studios hanno pubblicato un messaggio su Steam svelando nuovi dettagli della versione PC. In particolare, gli sviluppatori hanno svelato i requisiti di sistema minimi per giocare a 1080p e 30 fps con settaggi grafici bassi e quelli consigliati per 1440p a 60 fps con impostazioni grafiche settate su alto. Li abbiamo elencati di seguito:

Supporto Ultrawide, Steam Deck e preload già disponibile

Dallo stesso post, apprendiamo che fin dal lancio Split Fiction sarà un gioco "Verificato" per Steam Deck, ovvero il team di Valve ritiene che il gioco è perfettamente compatibile con questo dispositivo portatile e non dovrebbero verificarsi problemi di sorta.

Inoltre, Hazelight Studios ha confermato che il titolo supporterà le risoluzioni per gli schermi ultrawide con fattore di forma 21:9 e 32:9, e includerà una serie di opzioni per l'accessibilità, che abbiamo elencato di seguito:

Sottotitoli con sfondi opzionali

Didascalie chiuse

La possibilità di saltare i checkpoint per le sezioni in cui i giocatori possono rimanere bloccati

Un'opzione per sostituire le richieste di input che prevedono la pressione ripetuta di pulsanti o di ruotare la levetta analogica con input semplificati

Modificatori di danno regolabili per ridurre la quantità di danni inflitti dai nemici al giocatore

Punto di mira persistente

Possibilità di scambiare gli stick analogici destro e sinistro

Controlli di input rimovibili, per consentire input personalizzati

Sensibilità della telecamera regolabile

Vi ricordiamo che Split Fiction sarà disponibile a partire dal 6 marzo 2025 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Come i precedenti titoli di Hazelight Studios anche questo gioco avrà la funzionalità del Pass Amici per giocare in due acquistando una sola copia, anche da piattaforme differenti.