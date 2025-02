Su Steam sono iniziati i saldi di Annapurna con tanti giochi in offerta, da Stray a Cocoon

Partiamo con alcuni dei titoli più famosi e recenti dell'editore. Ad esempio, Stray è in promozione a 16,79 euro, con un risparmio di circa il 40% rispetto al prezzo standard di 27,99 euro. Stessa percentuale di sconto anche per Outer Wilds e Cocoon , che sono proposti entrambi a a 13,79 euro.

Le altre offerte in evidenza

Proseguiamo con l'avventura narrativa con enigmi Lorelei and the Laser Eyes. Al momento potrete acquistare il titolo di Simogo al prezzo scontato di 17,24 euro, anziché 22,99 euro. Meno recenti, ma da non perdere, anche What Remains of Edith Finch a 4,62 euro, Journey a 4,61 euro e Neon White a 11,49 euro.

Un livello di Cocoon

Trovate tutte le promozioni sui giochi di Annapurna Interactive attive su Steam a questo indirizzo. Le offerte resteranno attive fino al 3 marzo, dunque avete poco meno di una settimana per approfittarne se c'è qualche sconto che vi interessa particolarmente. Vi ricoridamo inoltre che è iniziato lo Steam Next Fest di febbraio, ecco quelle che a nostro parere sono le 15 demo più interessanti da provare.