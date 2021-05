Disgaea 6: Defiance of Destiny, il provato della demo

Perciò, dopo aver riproposto anche Disgaea 4 Complete+ , Nippon Ichi si è messa a lavoro su un nuovo capitolo, Disgaea 6: Defiance of Destiny , che uscirà il prossimo 29 giugno in esclusiva su Switch, a qualche mese di distanza dalla release giapponese. Abbiamo provato la demo di Disgaea 6: Defiance of Destiny recentemente pubblicata sull'eShop: ecco le nostre prime impressioni.

Nel giro di pochi anni, Nippon Ichi ha proposto su Switch svariate riedizioni di Disgaea, la sua serie in assoluto più famosa. Ce n'era decisamente bisogno: il primo titolo risale addirittura al 2003 e per tanto tempo è rimasta la passione di uno zoccolo duro di amanti del JRPG strategico. Contraddistinta da personaggi strampalati, gag esilaranti e meccaniche folli che esaltano la componente gestionale e numerica di questo genere, Disgaea ha vissuto una specie di seconda giovinezza sulla console ibrida Nintendo, facendosi conoscere e apprezzare anche da chi aveva mancato gli appuntamenti precedenti su PlayStation, PC e così via.

Disgaea si è rifatto la veste

La prima cosa che balzerà agli occhi di chiunque abbia giocato almeno un Disgaea nella propria vita è che ora i personaggi sono completamente poligonali: Nippon Ichi ha rimpiazzato la pixel art col cel shading, prediligendo uno stile vagamente chibi che accorcia ulteriormente le distanze tra Disgaea 6 e un anime giapponese. Il risultato non ci è dispiaciuto, ma possiamo capire lo scetticismo dei fan abituati ai vecchi sprite, generalmente più dettagliati rispetto a questi modelli che danno il meglio di loro solo nelle brevi cinematiche in cui i personaggi scagliano i loro attacchi speciali più potenti.

Approfittando della grafica completamente 3D, inquadrature e regia appaiono immediatamente più efficaci e coinvolgenti, ma si perde quella sensazione vintage, per così dire, che caratterizzava i precedenti Disgaea. Il problema, semmai, è che la realizzazione in generale ci è apparsa piuttosto blanda: non solo i modelli 3D, ma anche gli scenari isometrici risultano poveri di dettagli, e le cinematiche d'intermezzo che raccontano la storia impiegando il motore di gioco sono poche e grossolane.

Disgaea 6: un combattimento.

Detto ciò, le performance in generale sono state la parte più deludente del nostro test. Disgaea 6 consente di scegliere tra tre modalità di visualizzazione: Graphics, Balanced e Performance. Considerando la natura certamente basso/medio budget del titolo Nippon Ichi, non si spiegano i 30 fotogrammi stentati e l'aliasing in modalità Graphics, mentre in modalità Performance il gioco perde talmente tanto in risoluzione da apparire sporco e impastato sia sul TV sia in portabilità. Balanced è l'opzione migliore da impostare, ma su Switch girano giochi come Monster Hunter Rise che umiliano Disgaea 6 sotto ogni aspetto.

La storia è raccontata attraverso lunghi, ma esilaranti dialoghi tra personaggi rappresentati anche attraverso le solite illustrazioni, se non tavole che sembrano uscite dalle pagine di un manga in bianco e nero, ed è possibile scegliere tra il doppiaggio in lingua inglese o giapponese, mentre mentre i testi sono in inglese, francese o giapponese.

Disgaea è sempre stata una serie che cavalca l'umorismo e il sarcasmo, e Disgaea 6: Defiance of Destiny non fa eccezione, anche se i primi due capitoli della storia giocabili nella demo non ci hanno permesso di intuire la definitiva portata di una scrittura che inizialmente non sembra proprio brillantissima.