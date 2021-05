PC, giugno 2021: i giochi migliori del mese

A giugno 2021 arrivano su PC la potenziale sorpresa di Edge of Eternity, l'azione hardcore di Ghosts 'n Goblins Resurrection, le battaglie di Chivalry 2 e altro ancora.

Gli utenti PC potranno mettere le mani su diversi giochi di grande spessore a giugno 2021, a cominciare dal promettente Edge of Eternity: l'RPG giapponese dalle sfaccettature strategiche uscirà fra pochi giorni da un Accesso Anticipato che non ha mancato di entusiasmare i tanti appassionati del genere. Chivalry 2 ci coinvolgerà in battaglie medievali su larga scala, mentre Ghosts 'n Goblins Resurrection metterà alla prova la nostra abilità con un'esperienza action platform decisamente hardcore, similmente alla remaster Ninja Gaiden: Master Collection. Potremo inoltre provare i promettenti Dungeons & Dragons: Dark Alliance e Scarlet Nexus. Andiamo a scoprire i migliori giochi per PC di giugno 2021.

Ghosts 'n Goblins Resurrection Ghosts 'n Goblins Resurrection, sir Arthur in mutande che saltella nello scenario. In uscita il 1 giugno A trentacinque anni di distanza dal debutto della serie in sala giochi, Ghosts 'n Goblins Resurrection ci rimette nella pesante armatura di sir Arthur, determinato a salvare la propria amata dalle grinfie di un malvagio demone. Riuscire nell'impresa non sarà facile, perché lungo il cammino che ci porterà alla fortezza del nemico troveremo tantissimi zombie e mostri che proveranno a fermarci. Miscelando gli elementi degli originali Ghosts 'n Goblins e Ghouls 'n Ghosts con un completo redesign grafico, il gioco offre una sfida eccezionale tanto ai nostalgici del franchise quanto ai nuovi utenti, coinvolgendoli in frenetiche sequenze di combattimento e inseguimento, spettacolari boss fight e sezioni platform spietate. Sarete abbastanza bravi da arrivare in fondo?

Chivalry 2 Chivalry 2, una sequenza di azione nel mezzo della battaglia. In uscita l'8 giugno Nuovo capitolo della serie action medievale sviluppata da Torn Banner Studios, Chivalry 2 ci catapulterà nel mezzo di battaglie su larga scala, aperte alla partecipazione di un massimo di sessantaquattro giocatori e completamente cross-play: gli utenti PlayStation potranno sfidare quelli Xbox o PC senza limitazioni, così da dar vita a scontri ancora più appassionanti. Caratterizzato da una visuale in prima persona e da un sistema di combattimento sfaccettato, che premia la prontezza e la precisione, il gioco chiederà di raggiungere specifici obiettivi, difendere una fortezza o assaltarla, oppure ancora eliminare tutti gli avversari fino a restare gli unici ancora vivi sul campo di battaglia ad agitare lo stendardo del nostro esercito.

Edge of Eternity Edge of Eternity, il protagonista alle prese con la fase esplorativa. In uscita l'8 giugno Dopo un lungo periodo in Accesso Anticipato, Edge of Eternity si prepara finalmente a fare il proprio debutto su PC questo mese con la versione finale, che tanti appassionati aspettano con impazienza. Sviluppato da un piccolo team giapponese, il gioco ci catapulta in uno scenario che miscela elementi fantasy e sci-fi, con i malvagi alieni Archelites determinati a rubare i cristalli magici del pianeta Heryon. Al comando del coraggioso Daryon e dei suoi compagni di avventura, il nostro compito sarà quello di esplorare il mondo per liberarlo dalla presenza degli invasori, affrontandoli all'interno di un sistema di combattimento che miscela turni e griglia tattica in stile Wild Arms: una soluzione dal grande spessore strategico, in grado di dar vita a scontri davvero coinvolgenti.

Ninja Gaiden: Master Collection Ninja Gaiden: Master Collection, Ryu Hayabusa alle prese con un avversario. In uscita il 10 giugno Ryu Hayabusa fa il proprio ritorno in grande stile con Ninja Gaiden: Master Collection, una raccolta rimasterizzata che include in un'unica soluzione tutti e tre gli episodi della celebre serie action targata Team Ninja: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Al comando del potentissimo ninja oppure degli altri personaggi sbloccabili (Ayane, Rachel, Momiji e Kasumi) dovremo affrontare orde di nemici assetati di sangue, nell'ambito di un'esperienza spiccatamente hardcore in cui precisione e tempismo si pongono come elementi fondamentali per poter sopravvivere, insieme naturalmente alle tante armi devastanti e ai Ninpo ottenibili nel corso delle tre campagne.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance Dungeons & Dragons: Dark Alliance, Drizzt osserva un enorme mostro prima di partire alla carica. In uscita il 22 giugno Uno scenario iconico, un esercito di creature malvagie e quattro coraggiosi eroi disposti ad affrontarlo: sono questi gli ingredienti di Dungeons & Dragons: Dark Alliance, il nuovo brawler a base cooperativa sviluppato da Tuque Games che ci vedrà combattere all'interno della leggendaria Valle del Vento Gelidob per difendere il mondo da un nuovo, spietato assalto. Al comando del barbaro Wulfgar con il suo martello da guerra, del celebre elfo scuro Drizzt con le sue spade, del ranger nano Bruenor con la sua ascia o dell'infallibile arciera Catti-brie, dovremo farci largo fra orde di nemici e fronteggiare alcuni fra i mostri più pericolosi del mondo di Dungeons & Dragons.