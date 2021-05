Nintendo Switch, giugno 2021: i giochi migliori del mese

I possessori di Nintendo Switch potranno divertirsi a giugno 2021 con Mario Golf: Super Rush, un nuovo arcade sportivo in cui potremo cimentarci con partite di golf decisamente diverse dal solito, in compagnia dei tradizionali personaggi della serie Nintendo e con la possibilità di usare i controlli a rilevazione di movimento. Questo mese arrivano inoltre l'interessante Laboratorio di Videogiochi, con un ricco set di strumenti per la creazione di vari tipi di giochi che potremo poi condividere, la remaster Ninja Gaiden: Master Collection, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 e Destroy All Humans!

Ninja Gaiden: Master Collection Ninja Gaiden: Master Collection, Ryu Hayabusa alle prese con un avversario. In uscita il 10 giugno Ryu Hayabusa fa il proprio ritorno in grande stile con Ninja Gaiden: Master Collection, una raccolta rimasterizzata che include in un'unica soluzione tutti e tre gli episodi della celebre serie action targata Team Ninja: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Al comando del potentissimo ninja oppure degli altri personaggi sbloccabili (Ayane, Rachel, Momiji e Kasumi) dovremo affrontare orde di nemici assetati di sangue, nell'ambito di un'esperienza spiccatamente hardcore in cui precisione e tempismo si pongono come elementi fondamentali per poter sopravvivere, insieme naturalmente alle tante armi devastanti e ai Ninpo ottenibili nel corso delle tre campagne.

Laboratorio di Videogiochi Laboratorio di videogiochi, un gioco di guida creato con gli strumenti del software. In uscita l'11 giugno Non un semplice gioco, bensì un vero e proprio set di strumenti per lo sviluppo di videogame: Laboratorio di Videogiochi mette a disposizione degli utenti Nintendo Switch un sistema a oggetti che consentirà loro di creare, modificare e rifinire esperienze di tipo diverso, per poi condividerle con la community oppure scaricare e provare le creazioni di altri giocatori. Grazie a una serie di buffi personaggi chiamati Nodon, ognuno specializzato nel perfezionare funzionalità differenti, potremo scegliere il genere di appartenenza del progetto, regolarne le meccaniche, inserire effetti speciali, gestire la gravità e i contatori, partendo da modelli preimpostati oppure completamente da zero per dar vita al nostro piccolo capolavoro!

Mario Golf: Super Rush Mario Golf: Super Rush, Luigi effettua uno swing potenziato. In uscita il 25 giugno L'idraulico baffuto torna a cimentarsi con una delle sue tante passioni sportive in Mario Golf: Super Rush, un gioco di golf arcade in cui avremo modo di partecipare a modalità divertenti e inedite come lo Speed Golf, in cui tutti i personaggi si alternano rapidamente allo swing, o l'Avventura Golf, con le sue molteplici sfide. A nostra disposizione sedici differenti eroi, ognuno con le sue caratteristiche e abilità, nonché i Mii. Il sistema di controllo di Mario Golf: Super Rush consente di prendere subito confidenza con le meccaniche di gioco, ma è anche possibile sfruttare la rilevazione di movimento dei Joy-Con per un'esperienza ancora più coinvolgente, impugnando virtualmente la mazza da golf ed effettuando i tiri in prima persona, cercando di imprimere l'effetto giusto per arrivare prima in buca.

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, una sequenza di trick. In uscita il 25 giugno Il divertente remake dedicato alla serie Activision fa il proprio debutto anche su Nintendo Switch con Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Si tratta di una raccolta che include i due episodi in una versione completamente rinnovata, dotata di una nuova grafica e di un gameplay ottimizzato, che consente di effettuare manovre e acrobazie ancora più spettacolari. Il fulcro dell'esperienza è rappresentato dalla modalità Tour Skate, che ci vedrà impegnati in una serie di eventi man mano più complessi, alla ricerca dell'esecuzione perfetta, ma non mancano altri contenuti, fra cui anche un comparto multiplayer online in grado di restituire tante soddisfazioni. Insomma, ci troviamo di fronte a un prodotto irrinunciabile per i nostalgici di Tony Hawk's Pro Skater!