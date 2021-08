Genshin Impact: per un leak Raiden Shogun non sa cucinare e i fan non ci stanno

Mentre i giocatori di Genshin Impact contano i giorni che mancano al lancio dell'atteso update 2.1, una parte della community sta dando i numeri per via di un leak. Nessun personaggio o boss inedito, questa volta a scatenare il putiferio è stato il dettaglio che Raiden Shogun apparentemente non sa cucinare.

Per chi non lo sapesse, in Genshin Impact è possibile cucinare praticamente ovunque, a patto di trovare una pentola e un fuoco. Una volta entrati nel menu dedicato è possibile scegliere quale dei personaggi sbloccati cucinerà la pietanza scelta. Fino ad ora tutti gli avventurieri, anche i più pasticcioni, potevano preparare qualunque leccornia, una tradizione che tuttavia si interromperà con l'arrivo di Raiden Shogun.

Come svelato da un'immagine tratta dalla versione beta di Genshin Impact e pubblicata su Twitter da Dim, Raiden Shogun non può essere scelta per cucinare. E visto che si tratta del primo personaggio in assoluto a sfoggiare questa peculiarità, la cosa ha messo in agitazione la community, con migliaia di risposte al tweet di Dim.

Come potrete notare dai tweet qui sotto, c'è chi l'ha presa con ironia, offrendosi volontario per cucinare al posto di Raiden Shogun. Qualcun altro invece trova l'idea originale e azzeccata, vista la "classe sociale" del personaggio. E c'è a chi invece questa peculiarità non va proprio giù e la trova insensata, argomentando che anche altri Archon nonostante il loro status se necessario si mettono ai fornelli. Poi ovviamente nel mezzo c'è la classica valanga di meme, gif e battutine del caso, come da tradizione.

Vi ricordiamo che l'update 2.1 di Genshin Impact, "Floating World Under the Moonlight", sarà disponibile dal 1 settembre assieme al nuovo banner con Raiden Shogun e Kujou Sara, nonché Aloy di Horizon: Zero Dawn e Forbidden West.