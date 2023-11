PlayStation x King Gnu, ecco il trailer della nuova campagna PS5 'Play Has No Limits'

Si svela infine la misteriosa collaborazione PlayStation x King Gnu, ovvero una campagna promozionale che rientra nel classico motto "Play Has No Limits" di PS5, con un trailer che vede protagonisti i membri della band in una situazione molto particolare.

Già numerose pubblicità uscite in precedenza per PS5 hanno giocato sulla caratteristica del surreale, e l'introduzione di elementi fantastici all'interno di un contesto che sembra realistico, con attori in carne e ossa.

In questo caso, i protagonisti sono i quattro membri della band giapponese, per una campagna che sembra indirizzata principalmente al mercato interno.

Dopo il teaser con data pubblicato nei giorni scorsi, questo è dunque quanto Sony ha elaborato per oggi, 23 novembre 2023: una sorta di spot pubblicitario televisivo che verosimilmente avrà un notevole impatto in Giappone.