PlayStation condivide un nuovo teaser con una data: ecco cosa potrebbe significare

Il post non ha una vera e propria componente testuale, in quanto propone solo quattro emoji di un controller e l'hastag PlayHasNoLimits (Il gioco non ha limiti, il motto di PlayStation). Non ci sono informazioni aggiuntive se non il fatto che scopriremo qualcosa in più il 23 novembre, ovvero giovedì.

Cosa potrebbe significare il teaser di PlayStation

King Gnu è una band musicale giapponese molto conosciuta, che ha realizzato tra le varie alcuni temi musicali per prodotti animati come la serie Jujutsu Kaisen. La soluzione più probabile è che Sony e la band abbiano collaborato per creare una canzone dedicata a PlayStation, magari da utilizzare per una nuova pubblicità.

Non sarebbe nemmeno una novità per PlayStation che lo scorso anno ha collaborato con Kenshi Yonezu per realizzare la canzone che potete ascoltare e vedere nel video qui sopra.

Ovviamente per ora non abbiamo conferme e potrebbe trattarsi di qualsiasi altra cosa, ma se dovessimo scommettere punteremmo su una nuova canzone pubblicitaria, magari dedicata a PS5 "slim".