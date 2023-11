Fortnite: il sistema di classificazione per i cosmetici non piace, Epic Games ci lavorerà

Epic Games ha da poco introdotto un sistema di classificazione dell'età per gli elementi cosmetici e le Isole di Fortnite. Lo scopo è permettere ai genitori di capire se certi contenuti sono adatti ai figli più giovani, ma questo ha anche causato un blocco dei contenuti per i quali i giocatori hanno già pagato. Ovviamente la cosa non è piaciuta ai fan e la compagnia, tramite X, ha ammesso di aver sbagliato e che arriveranno nuove opzioni.

"Beh, i nostri piani per l'update dei cosmetici con una classificazione dell'età non hanno fatto centro. Stiamo lavorando su alcune nuove opzioni che speriamo siano pronte per... diciamo un grosso evento nel gioco. Rimanete connessi, vi aggiorneremo." Questo è quanto recita il post su X di Fortnite.