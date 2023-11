Amazon Black Friday: gli acquisti sono assicurati, se il prezzo cala sarete rimborsati

Come già fatto in alcuni casi precedenti, tutti i prodotti segnalati con il badge "Black Friday" acquistati su Amazon rientrano in questa iniziativa. Se acquistate un prodotto scontato e segnalato come "Black Friday" su Amazon in questi giorni e questo dovesse ricevere un ulteriore abbassamento di prezzo in un periodo successivo, Amazon rimborsa la differenza agli utenti.

Amazon ha avviato un'iniziativa molto interessante per questo Black Friday 2023 : tutti i prodotti acquistati a sconto con il badge relativo all'offerta Black Friday assicurano un rimborso nel caso in cui dovessero calare ulteriormente di prezzo dopo l'acquisto.

Una maggiore tranquillità negli acquisti al Black Friday Amazon

La freccia rossa nell'immagine indica il badge "Black Friday" che segnala la presenza dell'offerta

In questo modo gli acquisti possono essere fatti con maggiore tranquillità, in quanto è sostanzialmente assicurato il prezzo più basso possibile, almeno all'interno della finestra di tempo specificata e per quanto riguarda Amazon.

L'eventuale abbassamento di prezzo che garantisce il rimborso della differenza con il prezzo di acquisto al Black Friday deve avvenire tra il 17 novembre e il 4 dicembre e riguarda i prezzi praticati su tali prodotti da Amazon stessa.

Questo dovrebbe convincere anche i più indecisi sul lanciarsi all'acquisto ora dei prodotti ricercati per Natale, poiché in qualche modo c'è la certezza di comprarli al prezzo più basso possibile nel periodo pre-natalizio. Se avete bisogno di qualche suggerimento, vi rimandiamo al nostro speciale sui prodotti di maggiore successo ancora in sconto per Amazon Black Friday 2023.