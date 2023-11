Amazon, Black Friday 2023: i prodotti di maggior successo ancora in sconto

Il Black Friday 2023 di Amazon Italia entra nella sua settimana centrale, quelle che ci porterà al vero Venerdì Nero. Dopo gli ultimi giorni di offerte, la lista di promozioni sembra sempre più densa e complessa da navigare, per questo vogliamo proporvi una lista dei migliori prodotti ancora in promozione che, sulla base dei nostri dati, hanno riscosso maggior successo ma che potrebbero essere sfuggiti ad alcuni.

Per iniziare, per le necessità di tutti i giorni, le batterie Amazon Basics AA nella confezione da 40 unità. Utili per tanti apparecchi in casa e con una durata di stoccaggio di 5 anni che assicura di averne sempre qualcuna a disposizione per le emergenze. Ha ottenuto ottimi risultati anche la combinazione Echo Dot + lampadina Philips Hue LED Smart: per chi vuole trasformare la propria casa in una Smart Home senza grandi investimenti, questo è un ottimo primo passo. Non allontanandoci dai prodotti di Amazon, continua a vendere l'utile e poco costoso Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Questo dispositivo può essere connesso al vostro televisore per renderlo smart: basta una uscita HDMI e il gioco è fatto. Anche se tecnicamente non in promozione per il Black Friday (ma non a caso arrivato proprio in questo periodo), sta riscontrando successo il controller Luna, il nuovo dispositivo di Amazon per giocare ad Amazon Luna - il servizio di game streaming da pochissimo arrivato in Italia - con minore latenza input grazie alla sua capacità di connettersi direttamente ai server cloud. Si trova ora in promozione a un prezzo speciale di lancio. Rimanendo in tema videogiochi, l'ottimo ma mai abbastanza apprezzato Mario + Rabbids Sparks of Hope sta conoscendo una nuova (prima?) giovinezza grazie all'enorme sconto nella sua versione Cosmic Edition. Il gioco Nintendo Switch - realizzato da Ubisoft Milan ricordiamo - è al proprio prezzo più basso di sempre e non dovrebbe essere ignorato. Chiudiamo con un prodotto un po' più costoso ma apprezzato da chi cerca un notebook da gioco di qualità: MSI Katana 15 B12VGK-889IT. Con la sua Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6, la CPU Intel i7-12650H, 16 GB DDR5 di RAM e l'SSD da 1 TB è un acquisto ottimo per ogni situazione.