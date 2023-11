League of Legends Italian Tournament, nasce il nuovo brand del campionato ufficiale

League of Legends Italian Tournament è il nuovo brand del campionato ufficiale dedicato al titolo di Riot Games. Nato dopo sei anni di competizioni eSport, LIT darà vita al nuovo percorso presentato ufficialmente nella giornata di ieri, 24 novembre, durante la Milan Games Week.

League of Legends Italian Tournament è frutto della collaborazione fra PG Esports, Tournament Organizer e Riot Games: realtà determinate a creare una fase che sia rappresentativa di tutta la community di League of Legends, attraverso il consolidamente di un prodotto in cui giocatori e spettatori possano riconoscersi.

"Siamo fieri, come PG Esports, del viaggio compiuto negli ultimi sei anni con il PG Nationals e siamo altrettanto entusiasti di continuare questo percorso evolutivo con la nascita di LIT", ha dichiarato Marco Soranno, Esports Product Manager di PG Esports.

"Con il supporto di Riot Games, vogliamo diventi il brand di riferimento per tutta la community italiana di League of Legends e per gli sponsor che investono nel settore del gaming e degli esports."