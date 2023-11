Classifica giapponese: PS5 doppia Nintendo Switch, Like a Dragon Gaiden secondo

La classifica giapponese dal 6 al 12 novembre ha visto PS5 doppiare Nintendo Switch, dopo una settimana di vera e propria crisi distributiva per la console Sony, mentre Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ha debuttato in seconda posizione ma avrebbe meritato la vetta, considerando il totale delle vendite.

[NSW] Super Mario Bros. Wonder - 65,017 (975,276) [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 63,319 (New) [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - 60,134 (New) [PS5] Call of Duty: Modern Warfare 3 - 22,132 (New) [NSW] WarioWare: Move It! - 13,340 (42,924) [PS4] Call of Duty: Modern Warfare 3 - 8,962 (New) [NSW] Fashion Dreamer - 8,166 (39,050) [NSW] Pikmin 4 - 7,511 (948,207) [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 7,186 (7,573,156) [NSW] The Game of Life for Nintendo Switch - 5,913 (77,301)

I numeri sono chiari: la top 10 nipponica considera i risultati di ogni singola piattaforma anziché accorparli, ed è solo per questo motivo che il ritorno di Kazuma Kiryu non è stato in grado di conquistare la testa della classifica, dall'alto delle sue oltre 123.000 copie vendute.