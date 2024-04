The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Uniqlo crea sei t-shirt a tema ma non per l'Italia

Uniqlo continua ad ampliare la sua linea di abbigliamento basata sui videogiochi e ha annunciato nuovi modelli basati su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In totale, vengono offerte 6 magliette, anche se sono un'esclusiva del Giappone. Al momento non si sa se queste magliette verranno distribuite anche nel resto del mondo.

Qui sopra potete vedere una galleria con le varie t-shirt a team The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il sito di Uniqlo giapponese può essere invece trovato qui.