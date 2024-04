Apple si lancia nella creazione di robot per la casa, dice Bloomberg

Non ci sono ancora informazioni precise su cosa siano destinati ad essere questi robot di Apple per la casa, ma sembra si tratti di dispositivi in grado di muoversi e supportare gli utenti in varie attività, ricreative e lavorative.

La sperimentazione in ambito robotico è ancora agli inizi, ma il progetto sarebbe stato avviato praticamente in contemporanea con quello che doveva portare alla realizzazione del primo veicolo elettrico di Apple, dunque è già da alcuni anni che l'idea viene coltivata in quel di Cupertino.

Alla ricerca di nuovi settori tecnologici in cui affermarsi come leader, Apple si sarebbe lanciata nella creazione di robot per la casa, secondo quanto riferito dal giornalista Mark Gurman di Bloomberg, una volta abbandonati i piani sullo sviluppo di un veicolo elettrico.

Il problema di bilanciare necessità e prezzo

Un "Apple Robot" immaginario

Per esempio, Gurman parla di robot in grado di seguire le persone in casa e assisterle in varie attività, come il progetto di un dispositivo in grado di seguire i movimenti di una persona e inquadrarne il viso, forse per migliorare la qualità nelle trasmissioni e nelle video chiamate.

Questi progetti richiedono anche dei sistemi molto avanzati di movimento e navigazione nello spazio 3D, e proprio in questo ambito starebbero rilevando molti progressi che erano stati fatti nell'ambito dell'auto elettrica che, a quanto pare, non arriverà mai a compimento da parte di Apple.

Il problema, anche in questo caso, è che si tratta di dispositivi per cui non c'è ancora una vera necessità e Apple teme che l'investimento possa non valere la pena.

Il fatto è che Apple cercherebbe costantemente di progettare oggetti che siano comunque top di gamma e con prezzi alti: anche la famosa auto elettrica della compagnia sarebbe stata immessa sul mercato a un potenziale prezzo di 100.000 dollari e allo stesso modo anche questi robot non sarebbero particolarmente accessibili come prezzo, dunque si tratta di capire fin dove l'azienda possa spingersi con progetti che abbiano un effettivo margine di successo sul mercato.