Senua's Saga: Hellblade 2, modalità fotografica confermata al lancio, nuove immagini a Ninja Theory

Tramite un post su X, Ninja Theory ha svelato che Senua's Saga: Hellblade 2 avrà fin dal lancio una modalità fotografica e per dimostrare il suo potenziale ha pubblicato anche una manciata di nuovi scatti, che trovate nella galleria sottostante.

Le immagini dunque servono principalmente per mettere in mostra i risultati ottenibili scattando un'istantanea con questa funzione al momento giusto e con i parametri corretti e includono degli impressionanti primi piani della protagonista Senua, che mettono in risalto l'elevata cura dei dettagli messa dagli sviluppatori.