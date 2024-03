Nintendo Switch Online: il nuovo gioco in prova gratis potrebbe creare dipendenza

Attenzione al nuovo gioco in prova gratuita per gli abbonati di Nintendo Switch Online: si tratta infatti di Vampire Survivors, il gioco roguelike con elementi "shooter", per così dire, che ha già totalmente "assimilato" una grande quantità di giocatori in tutto il mondo.

Da oggi e fino al 21 marzo 2024 è dunque possibile scaricare e provare gratuitamente Vampire Survivors, la bizzarra creatura dello sviluppatore italiano Luca "Poncle" Galante, stando ben attenti al fatto che è molto facile finire intrappolati nelle sue spire.

Il meccanismo è molto semplice: si tratta di controller uno dei vari personaggi a scelta, dotati di nomi esotici e affascinanti come Poe Ratcho, Porta Ladonna, Gennaro Belpaese, Ambrojoe, e lanciarsi all'interno di uno dei vari livelli, cercando di sopravvivere il più possibile.