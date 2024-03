Metal Gear Solid Legacy Series Part 1: David Hayter parla delle origini della serie senza citare Kojima

Konami ha pubblicato il video Metal Gear Solid Legacy Series Part 1 , in cui l'attore David Hayter ci racconta brevemente delle origini della serie, senza mai citarne l'autore: Hideo Kojima . Per chi non lo sapesse, Hayter è il doppiatore inglese di Solid Snake, Old Snake e Big Boss.

Hideo dove sei?

Dai, ti aggiungiamo noi

Il video contiene cenni storici che partono della pubblicazione del primo Metal Gear su MSX2 nel 1987 e ovviamente danno conto dell'uscita di Metal Gear Solid, il titolo che ha portato al successo la serie, nel 1998. Viene ricordato che ci sono milioni di fan di Metal Gear in tutto il mondo. Che è stata una serie innovativa. Naturalmente viene sfruttata l'occasione per ricordare l'arrivo del remake del terzo episodio, nonché del lancio nel 2023 della Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 che raccoglie gli episodi fino al terzo.

Non mancano citazioni di momenti particolarmente iconici, come lo scontro con Psychomantis e altri. Vengono anche esaltate le qualità cinematografiche e narrative della serie... Incredibilmente però, per l'intero filmato non viene mai citato Kojima.

Metal Gear Solid Legacy Series Part 1 è comunque piacevole da guardare, pur non svelando in realtà niente di nuovo sulla serie. Come svelato nel filmato, il prossimo episodio sarà dedicato a Metal Gear Solid Delta Snake Eater, il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, quindi sarà da non perdere per chi vuole saperne di più.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 è disponibile per Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC (la trovate su Steam).