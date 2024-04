Embracer Group non è 'malvagia', il fondatore di Saber difende la sua ex-compagnia madre

Karch cita la ricchezza dell'amministratore delegato e il fatto che il valore delle azioni di Embracer sia sceso molto nell'ultimo anno come ragioni alla base delle critiche rivolte alla compagnia.

Embracer Group non è certamente una delle compagnie più popolare del momento. Negli anni ha acquisito un numero enorme di team e proprietà intellettuali videoludiche, ma si è ritrovata poi a licenziare e chiudere studios. Ora, Matthew Karch - fondatore di Saber Interactive che si è da poco separata da Embracer Group - afferma che la sua ex-casa madre non è "malvagia" .

La gestione dei licenziamenti di Embracer Group

Il logo di Embracer Group

Sostenendo che i licenziamenti presso Embracer "non sono stati peggiori o più significativi di quelli che si sono verificati in qualsiasi altra situazione", Karch ha suggerito che Wingefors ha dimostrato "un senso di equità e ragionevolezza".

"Il processo che abbiamo dovuto seguire per terminare gli studios è stato assolutamente... ci ha ucciso", ha affermato, aggiungendo poi: "Direi che Embracer ha cercato più di tutti di salvare quanti più posti di lavoro possibile".

Ha poi citato la recente vendita di Gearbox, sviluppatore di Borderlands, a Take-Two come esempio di ciò, dicendo: "I dipendenti che erano all'interno di quella società sono rimasti in quella società fino a dopo l'annuncio, giusto? Perché Lars non voleva lasciare andare nessuno, voleva davvero tenere tutti".

Per quanto riguarda la vendita di Saber, Karch ha aggiunto: "Alla GDC ci hanno fatto i complimenti a destra e a manca per aver lasciato la malvagia Embracer. Ma queste sono le persone più gentili che abbiate mai incontrato".