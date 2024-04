Bambi: The Reckoning: il trailer del nuovo film del 'Poohniverse' con il cervo killer

Colloquialmente conosciuto come " Il Poohniverse ", perché iniziato con Winnie the Pooh: Sangue e Miele, l'universo dell'horror di pubblico dominio è ufficialmente denominato Twisted Childhood Universe.

Diretto da Dan Allen e scritto da Rhys Warrington, Bambi: The Reckoning segue Xana (Roxanne McKee) e suo figlio Benji (Tom Mulheron) che si ritrovano in un incidente d'auto e sono rapidamente braccati dalla feroce macchina assassina Bambi .

Jagged Edge Productions ha pubblicato il primo teaser trailer di Bambi: The Reckoning , un film horror di prossima uscita basato su Bambi: A Life in the Woods, il romanzo per bambini di pubblico dominio che ha ispirato l'amato classico animato della Disney.

Le parole di regista e produttore

Una scena del primo Winnie the Pooh Sangue e Miele

"Sarà una carneficina completa. Siamo fortemente influenzati da Freddy Vs Jason e The Avengers", ha spiegato Rhys Frake-Waterfield di Jagged Edge Productions, che ha diretto i due film di Winnie the Pooh, parlando del film che raccoglierà tutti i mostri delle singole pellicole. "Ci piacerebbe vedere un film horror in cui i cattivi si raggruppano e danno la caccia ai sopravvissuti. Abbiamo in mente alcune incredibili scenografie e alcune sequenze che penso possano davvero scioccare le persone. I film a cui stiamo lavorando ora come stand-alone sono tutti costruiti per creare un Poohniverse: Monsters Assemble".

Scott Chambers, produttore della Jagged Edge Production, ha aggiunto: "Similmente a The Avengers, seguiremo Pooh, Tigro, Tappo, Uffa, Pimpi, Pinocchio, la Bella Addormentata, Bambi, il Cappellaio Matto, Peter Pan e Campanellino che uniscono le forze per scatenare il caos. Stiamo lavorando con un budget più ampio e siamo entusiasti di ciò che ci riserverà il futuro. Quando vedrete i film stand alone, vedrete gli easter egg che alludono al crossover. Alcuni dei cattivi, inoltre, non la vedranno allo stesso modo e questo permetterà di fare una carneficina all'interno del gruppo in un'epica sequenza di mostri contro mostri".

Un terzo film di Winnie the Pooh e altre pellicole del Twisted Childhood Universe sono in arrivo.