Mufasa: Il Re Leone, la prima immagine teaser ufficiale è stata pubblicata

Mufasa: Il Re Leone sarà diretto da Barry Jenkins di Moonlight , a partire da una sceneggiatura di Jeff Nathanson. La star di Krypton Aaron Pierre darà la voce a Mufasa nel nuovo film, mentre Kelvin Harrison Jr. doppierà Scar, che possiamo supporre sarà ancora una volta il cattivo del film. Non si sa molto del film, se non che narrerà delle origini del padre di Simba.

Nell'immagine si vede un giovane Mufasa in piedi su una scogliera . Non ci sono altri personaggi nell'immagine, che è stata condivisa su social da The Hollywood Handle e pubblicata nell'ambito dell'Assemblea annuale degli azionisti Disney del 2024.

Le parole del regista di Mufasa

Barry Jenkins, regista di Mufasa

"Sono cresciuto con questi personaggi, significano molto per me", ha spiegato Jenkins in un'intervista. "Penso che il lavoro fatto da Jeff Nathanson, lo sceneggiatore, e il tornare indietro per aiutare davvero i bambini e chiunque abbia amato questa IP a capirne le origini. I re non nascono e non vengono creati."

"Devono diventare ciò che sono attraverso una serie di eventi con i quali molte persone possono immedesimarsi. Quindi, da questo punto di vista, si adatta molto bene a tutti gli altri miei lavori. Quindi non sento alcuna pressione, voglio solo fare un buon lavoro".