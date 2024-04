One Piece: il cosplay di Nami di erin in piscina ha superato la prova costume

Nami è una dei protagonisti principali di One Piece. Abile ladra e navigatrice, il suo sogno è quello di realizzare la prima mappa del mondo completo. Si unirà al gruppo di Rufy nei primissi capitoli del manga per poi diventare una presenza fissa della temuta ciurma di Cappello di Paglia.

One Piece è un classico per ogni età e apprezzato un po' da tutti. Ovviamente è gettonatissimo anche nel panorama dei cosplayer, che hanno davvero l'imbarazzo della scelta su quale personaggio interpretare vista il ricco e variegato cast creato dal sensei Oda in oltre venticinque anni di seriealizazzione. Ovviamente tra i più gettonati c'è la bella piratessa Nami , protagonista del cosplay estivo firmato da erin .

Un cosplay estivo

Quello realizzato da erin è un cosplay dal sapore decisamente estivo, impersonando una Nami in bikini mentre si rilassa in piscina. Un cosplay semplice, ma sicuramente d'impatto e che non manca dei tratti caratteristici del personaggio come la lunga chioma pel di carota, il tatuaggio sulla spalla sinisra e il bastone azzurro da combattimento usato dal personaggio.

