Gears 6 avrà una grafica migliore di Hellblade 2? “Non siete pronti”, afferma un noto insider

Chiaramente prendete il tutto con le pinze, considerando tra l'altro che il gioco in questione non è stato neppure ancora annunciato ufficialmente. Inoltre, questa "soffiata" potrebbe essere semplicemente una supposizione da parte di Shinobi602, basata sul fatto che la serie Gears of War è sempre stata il punto di riferimento grafico delle produzioni interne di Xbox e, in generale, uno dei più importanti all'interno dell'industria.

Dopo le indiscrezioni riguardanti un possibile annuncio di Gears 6 all'Xbox Games Showcase di giugno, anche il noto insider Shinobi602 è tornato alla carica, suggerendo che il nuovo titolo di The Coalition sarà graficamente migliore del già impressionante Hellblade 2 , al punto tale che le "persone non sono pronte".

Scopriremo la verità a giugno?

Come accennato in apertura della notizia, nella giornata di ieri Jeff Grubb, noto giornalista e insider, ha suggerito che arriveranno novità su Gears 6 durante l'estate, anche semplicemente sotto forma di un annuncio tramite un teaser trailer.

In tal senso, l'appuntamento da tenere d'occhio è senza dubbio l'Xbox Games Showcase fissato da Microsoft per il mese di giugno, notoriamente la vetrina verdecrociata più importante dell'anno dove vengono presentati i nuovi progetti in lavorazione presso gli Xbox Studios e aggiornamenti su quelli in arrivo nell'ecosistema Xbox nei prossimi mesi. Insomma, per quanto riguarda Gears 6, scopriremo se oltre al fumo c'è anche dell'arrosto nel giro di un paio di mesi.