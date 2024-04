Samsung Galaxy S24 FE sembra praticamente confermato secondo le indiscrezioni

Il successore di Galaxy S23 FE, modello del quale tra l'altro abbiamo per voi una fresca recensione , vedrà luce questa estate : il contatto col produttore di componenti del display segnalerebbe il già avviato processo di produzione in serie dei chip driver.

La gamma Fan Edition di Samsung non resterà ferma al 2023 e vedrà l'introduzione di un nuovo modello anche quest'anno. Ciò è quanto suggerito da un'indiscrezione proveniente dalla Corea del Sud, dove il magazine The Elec ha rivelato di un incontro tra i progettisti del colosso tecnologico e un fornitore di componenti, Anapass.

Non ci sono informazioni sul reparto fotografico: possiamo basarci sul predecessore Galaxy S23 FE per avere un riferimento, che è dotato di una fotocamera anteriore da 10 MP e tre posteriori da 50 + 12 + 8 MP (principale + ultra grandangolare + teleobiettivo).

Secondo i rumors, Galaxy S24 FE presenterà un display OLED rigido con " packaging chip on film ", più complesso da realizzare rispetto al tradizionale packaging chip on glass. Oltre alle specifiche di produzione, che dovrebbero offrire maggiore libertà di design e consentire una riduzione delle cornici intorno al display, non ci sono segnali di discontinuità con la serie, l'estetica dovrebbe infatti riprendere quella del Galaxy S23 FE, a meno di sorprese.

Mistero che non guasta

La produzione dei display sarebbe già avviata da Samsung

Purtroppo, al di là di queste poche informazioni sulle specifiche e della potenziale finestra di lancio, non è disponibile molto altro.

Sappiamo che il dispositivo esiste, e già questa, anche se potrebbe far sorridere, è una nota rilevante.

I dispositivi Fan Edition non seguono un ciclo regolare come gli altri dispositivi Samsung sul mercato.

Se Galaxy S24 FE dovesse venire lanciato in estate, sarebbe in anticipo di diversi mesi rispetto a Galaxy S23 FE, arrivato sugli scaffali nell'ottobre del 2023, in autunno.

Infine, una voce incerta sostiene che il telefono utilizzerà una combinazione di Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy e Exynos 2400, una strategia a doppio chip che sembra essere gradita a Samsung negli ultimi tempi, tanto che si ipotizza possa essere riproposta anche per la prossima serie di Galaxy S.