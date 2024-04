Pinball FX: annunciati tre tavoli a tema telefilm classici, con anche lei

Una lunga collaborazione

I tavoli delle serie Universal

Da notare che Zen Studios e Universal non sono alla prima collaborazione, visto che nei Pinball FX sono acquistabili diversi tavoli tratti da proprietà intellettuali dello studios, come ad esempio Jurassic World, Back to The Future (da noi Ritorno al futuro), E.T. The Extra-Terrestrial e JAWS (da noi Lo Squalo).

I nuovi flipper saranno giocabili su tutte le piattaforme. PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.