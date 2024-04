SKALD: Against the Black Priory, data d'uscita annunciata con un nuovo trailer

SKALD: Against the Black Priory uscirà presto. La data d'uscita ufficiale è stata infatti annunciata con un nuovo trailer. Potremo quindi giocarci il 30 maggio 2024, per la gioia degli amanti del genere e non solo.

Il video in sé è un cortometraggio in cui un ragazzo ritrova in soffitta la cartuccia del gioco. Indovinate cosa gli succede? Ci sono anche delle sequenze di gameplay a condire il tutto.

L'annuncio è stato dato in occasione del TurnbasedThursday Fest di Steam e farà sicuramente felici tutti gli appassionati di giochi di ruolo classici, alla Ultima per intenderci.

Per festeggiare, gli sviluppatori hanno pubblicato anche una versione aggiornata della demo ufficiale, che comprende le ultime aggiunte fatte al gioco e diversi miglioramenti. La trovate su Steam.

Se volete altri dettagli, leggete il nostro provato di SKALD: Against the Black Priory, basato sulla prima demo ufficiale.

SKALD: Against the Black Priory è ambientato in un mondo dark fantasy pieno di creature letali, eroi dal destino tragico e orrori lovecraftiani. Il giocatore dovrà guidare un gruppo di eroi fino alle porte del Black Priory, superando innumerevoli ostacoli lungo la via.