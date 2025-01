Clair Obscur: Expedition 33, tutte le novità del Developer Direct

Gli appassionati di videogiochi di ruolo hanno capito subito che avrebbero dovuto tenere d'occhio Clair Obscur: Expedition 33 anche se poteva sembrare una causa persa. Insomma, tutto remava contro Sandfall Interactive: parliamo di uno studio francese, al suo primo gioco, che per di più si cimenta in un gioco di ruolo a turni in stile Final Fantasy, perché anche se non lo nominano quasi mai Expedition 33 questo sembra, un Final Fantasy di altri tempi o, ancora meglio - e qui sappiamo di colpire al cuore i nostalgici - il The Legend of Dragoon del duemilaoggi. Un'impresa monumentale in cui è ragionevolmente difficile avere fede, se non fosse che, nei mesi successivi all'annuncio, si sono intravisti un talento, una passione e una conoscenza del genere sopra la media. Durante il Developer Direct, quelli di Sandfall Interactive hanno scoperto le carte con una data di uscita fissata per il 24 aprile, anche su Game Pass, e una panoramica su alcune funzionalità e caratteristiche finora taciute. Vediamole insieme.

Come nasce un JRPG Gli uffici di Sandfall Interactive sono ubicati a Montpellier, in una villetta che sembra uscita dalla Belle Époque in cui è ambientato Expedition 33. È uno dei cofondatori, Guillaume Broche, a raccontare l'improbabile genesi di uno dei titoli più attesi del 2025, che ha ideato tutto solo - e ben prima di appoggiarsi alla tecnologia odierna - ispirandosi ai JRPG a turni con cui è cresciuto: considerando che Broche ha tra i trenta e i quarant'anni e sul sito ufficiale della compagnia elenca, tra i suoi giochi preferiti, GDR nipponici del calibro di Persona 3 e Final Fantasy VIII (ma anche action come Demon's Souls e Devil May Cry) è facile intuire la sua era videoludica di riferimento. La direzione artistica di Expedition 33 ha dell'incredibile Avendo bisogno di aiuto, Broche si rivolge a un giovane programmatore - Tom Guillermin - e insieme butta giù un prototipo del sistema di combattimento reattivo che aveva in mente: le battaglie si svolgono a turni, come nei vecchi Final Fantasy, ma il giocatore può intervenire premendo certi pulsanti al momento giusto per schivare, difendersi, attaccare in sequenza o aiutare i compagni di squadra. Soddisfatti del risultato, Broche e Guillermin si rivolgono a un ex collega di università del primo, Francois Meurisse, il quale intravede una potenzialità che lo spinge a mollare il suo impiego per unirsi al team che sta prendendo forma e che oggi conta una trentina di membri, tra i quali spicca sicuramente il cane Monoco nel ruolo di "happiness manager". Sandfall è un team piccolo con ambizioni enormi ma sembra avere il cuore al posto giusto e le idee molto chiare. Meurisse ha parlato dei tre cardini di Expedition 33: una storia profonda ed emozionante; un gameplay che innova i classici più amati dai videogiocatori; un mondo inedito, coinvolgente e bellissimo da vedere. Una visione limpida e determinata intorno alla quale, in poco tempo, si comincia a costruire un gioco da sogno. In poco tempo, relativamente. La scrittrice e produttrice Jennifer Svedberg-Yen racconta di aver lavorato alla sceneggiatura di Expedition 33 per ben quattro anni prima che prendesse una forma finale. A questo punto l'incipit dovreste conoscerlo tutti, ma lo ripassiamo: nel mondo immaginato da Sandfall compare all'improvviso un monolite con una misteriosa pittrice sovrannaturale che ogni anno incide un numero su di esso, cancellando dall'esistenza - à la Thanos, per intenderci - chiunque abbia superato quell'età. Ogni anno il numero diminuisce di un'unità, perciò i morti cominciano a essere sempre più giovani; con l'estinzione della specie umana praticamente alle porte, spedizioni di coraggiosi partono allo scopo di abbattere la pittrice, ma nessuna di esse riesce a tornare. La storia segue quindi le disavventure della Spedizione numero 33, composta da Gustave, Lune, Sciel e Maelle. Non volendo raccontare una semplice storia in cui il bene combatte il male, gli autori di Expedition 33 si sono concentrati sui personaggi, sul legame che li unisce e sulle loro diverse prospettive, spesso in aperto contrasto, come nel caso di Gustave e Lune che, anticipa Broche, pur essendo determinati a portare a termine la missione, non fanno altro che battibeccare. Scritta in toni adulti e maturi, con una particolare attenzione per la caratterizzazione realistica dei protagonisti, che nel mezzo di una battaglia titanica devono affrontare soprattutto il senso della perdita e il dolore, la storia di Expedition 33 promette anche momenti di leggerezza: il Developer Direct è stato infatti l'occasione perfetta per annunciare un nuovo personaggio che si unirà al cast giocabile. Sì, Expedition 33 ha anche una mappa 3D in miniatura Si tratta di Monoco, una via di mezzo tra un filosofo e un guerriero assetato di sangue che appartiene alla specie dei Gestral, l'unica che, apparentemente, è immune ai poteri della pittrice. Praticamente il Mago Blu - tornando a Final Fantasy - della squadra, Monoco padroneggia il potere di trasformarsi nei nemici sconfitti e usare le loro abilità in combattimento. Non sarà giocabile, ma si unirà alla Spedizione 33 anche una delle entità più antiche nel mondo di Lumiere: Esquie sarà il mezzo di trasporto dei protagonisti che, usando speciali pietre magiche, potranno esplorare in lungo e in largo una mappa 3D in miniatura, sia a terra che in aria. La presenza di una mappa del mondo navigabile è stata una delle più grandi sorprese dello showcase e ha sicuramente emozionato i fan dei JRPG all'antica, essendo una caratteristica che si vede sempre più raramente nei giochi che sono sempre alla spasmodica ricerca di scorciatoie e realismo.