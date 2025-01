Apple ha reso disponibili iOS 18.3 e iPadOS 18.3, vediamo le novità

Apple ha reso disponibili iOS 18.3 e iPadOS 18.3, le ultime versioni dei sistemi operativi di iPhone e iPad che introducono una serie di miglioramenti pensati soprattutto per Apple Intelligence, funzionalità però al momento assente in Italia.

Le novità di questi aggiornamenti per l'utenza italiana sono quindi piuttosto limitate: appena un paio di fix dedicati ad altrettanti problemi con l'uso della calcolatrice e della tastiera, nonché la risoluzione di un problema con la riproduzione dei brani musicali che continuava dopo la chiusura dell'app Musica.

Ben diverso è il discorso per gli USA e gli altri paesi in cui Apple Intelligence è già disponibile: in quel caso iOS 18.3 e iPadOS 18.3 introducono alcune novità relative al riepilogo delle notifiche tramite IA e un aggiornamento della Visual Intelligence legato all'uso del calendario.

L'update inoltre attiva Apple Intelligence di default, il che significa che la tecnologia in questione non andrà più abilitata dagli utenti bensì potrà accadere il contrario, ovverosia si potrà eventualmente scegliere di spegnerla.