Rimasterizzare No One Lives Forever rimane una priorità di Nightdive, che è ottimista sul farcela

Il boss di Nightdive non ha rinunciato a rimasterizzare No One Lives Forever , nonostante la recente chiusura di Monolith Productions, lo studio che lo ha sviluppato. Parliamo di un gioco stealth la cui versione PC risale al 2.000, con quella PlayStation 2 arrivata nel 2002. Viene considerato un gioco di culto, per come riusciva a riprendere le atmosfere di certo cinema di genere degli anni '60, pur essendo rigorosissimo nel gameplay stealth, con la protagonista Cate Archer che gira armata di una grande quantità di gadget camuffati da profumo, fermagli per capelli, rossetti e altri oggetti indossabili.

Una rimasterizzazione possibile?

Nightdive è uno studio specializzato in rimasterizzazioni. Già in precedenza Stephern Kick, il CEO e fondatore, aveva espresso la volontà di lavorare sul gioco di Monolith. Ora ha ribadito la cosa in un'intervista concessa a VGC, ricevendo manforte dal direttore dello sviluppo commerciale, Larry Kuperman. Entrambi sono ottimisti, nonostante i problemi di diritti permangano.

Un'immagine della versione PS2 di No One Lives Forever

"Non sappiamo come si risolverà la situazione", ha detto Kuperman. "Il fatto è molto recente e non ho alcuna certezza." Quando gli è stato chiesto se fosse frustrato dal fatto che Nightdive non sia ancora stata in grado di preservare il gioco di Monolith ora che è stato chiuso, Kuperman ha sottolineato che la situazione non è ancora irrimediabile.

"Non è una situazione semplice, ma ribadisco, a questo punto non sono sicuro di come si risolverà, e sono ancora ottimista al riguardo", ha risposto.

"Stavo per usare la stessa parola, perché ogni volta che c'è un cambiamento generale nel settore, si aprono occasionalmente delle finestre per questo genere di cose", ha aggiunto Kick. "Quindi essere ottimisti è la nostra posizione. Penso che ci sia del potenziale perché da tutto questo ne venga qualcosa di buono, ma non ne sono certo."

Kick ha poi detto: "Non ci arrenderemo mai," sull'ipotesi di lasciare perdere il progetto. Prima di lasciarvi vi ricordiamo alcuni dei titoli rimasterizzati o rifatti da Nightdive Studios, con grande successo: The Thing, la trilogia di Turok, System Shock, Forsaken, Doom 64, Quake, Quake 2, Shadow Man, PowerSlave / Exhumed, Blade Runner, PO'ed, Rise of the Triad e Star Wars: Dark Forces.