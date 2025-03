Cristiano Ronaldo irrompe in Fatal Fury: City of the Wolves come nuovo combattente giocabile

Queste vengono colpite dal combattente come se fossero palloni da calcio, lanciando così dei potenti attacchi in grado di infliggere notevoli danni se non vengono intercettati, dando peraltro al personaggio una caratterizzazione tattica come lottare in grado di colpire anche a distanza.

Come si conviene al personaggio in questione, anche questa versione di Cristiano Ronaldo utilizza tecniche calcistiche per combattere , con uno strano stile che mischia le arti marziali con colpi speciali in grado di sfruttare delle sfere di energia.

Il celebre calciatore Cristiano Ronaldo diventerà un combattente di Fatal Fury: City of the Wolves , come annunciato da SNK con il nuovo trailer che ritrae questa versione videoludica del celebre CR7 in versione picchiaduro.

Il video che mostra CR7 in Fatal Fury

Possiamo vedere il risultato della collaborazione fra Cristiano Ronaldo e Fatal Fury: City of the Wolves nel trailer qui sotto, che mostra in effetti qualcosa di piuttosto strano, risultato di un allargamento dell'iniziativa dei cross-over verso direzioni imprevedibili, a questo punto.

L'inserimento del calciatore all'interno della lore di Fatal Fury non viene spiegato più di tanto, tranne per il fatto che Cristiano Ronaldo a quanto pare "utilizza il suo tempo libero per visitare South Town e migliorare le proprie abilità calcistiche", evidentemente non disdegnando di menare le mani contro vari combattenti, si direbbe.

Fatal Fury: City of the Wolves è il nuovo capitolo del picchiaduro in stile classico 2D (ma grafica in 3D) da parte di SNK, con data di uscita fissata per il 24 aprile su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco sta per entrare nella sua seconda beta, che si svolgerà dalle 6.00 del 27 marzo alle 9.00 del 31 marzo e consentirà a tutti gli utenti di provare il nuovo episodio della celebre serie.

Di recente abbiamo saputo anche che la colonna sonora di Fatal Fury: City of the Wolves è firmata da DJ internazionali, a dimostrazione di come SNK punti particolarmente su questa nuova produzione, che rilancia uno dei suoi franchise storici degli anni 90.