La seconda open beta di Fatal Fury: City of the Wolves ha una data

SNK ha annunciato le date della seconda open beta di Fatal Fury: City of the Wolves, che si svolgerà dalle 6.00 del 27 marzo alle 9.00 del 31 marzo e consentirà a tutti gli utenti di provare il nuovo episodio della celebre serie.

Stavolta i giocatori potranno scegliere fra nove diversi personaggi (incluso il nuovo e poderoso Tizoc) e cimentarsi con il Training Mode all'interno di quattro scenari per avere un assaggio dell'esperienza che il picchiaduro offrirà nella versione completa.

Come sappiamo, Fatal Fury: City of the Wolves punta a rilanciare lo storico franchise SNK con un capitolo visivamente accattivante, caratterizzato da alcune importanti novità sul piano del gameplay e da due differenti layout per i controlli, pensati sia per i novizi che per i veterani.