Nuovi licenziamenti dentro Crystal Dynamics, il team dei Tomb Raider e dei Deus Ex

Quella di Crystal Dynamics è stata una delle acquisizioni più promettenti tre le molte fatte da Embracer Group prima della ristrutturazione lacrime e sangue. Purtroppo, per ora di concreto c'è stato davvero poco, con il mondo dei videogiochi che è in attesa del nuovo Tomb Raider, non ancora annunciato.

Crystal Dynamics , lo studio dei Tomb Raider e dei Deus Ex, tra gli altri, ha annunciato un nuovo giro di licenziamenti , motivati dalla necessità di ristrutturarsi per affrontare le sfide del mercato. Saranno lasciate a casa 17 persone.

"Questa mattina, Crystal Dynamics ha preso la difficile decisione di ridurre la sua forza lavoro di 17 talentuosi membri del team." Inizia il messaggio con l'annuncio. "Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. In definitiva, questo passo era necessario per allineare meglio le nostre attuali esigenze aziendali al successo futuro dello studio. I licenziamenti non sono dovuti alla dedizione o alle capacità delle persone colpite.

Marvel's Avengers è un flop di Crystal Dynamics

Riconosciamo quanto sia dolorosa questa decisione per coloro che ne sono stati colpiti e stiamo cercando di supportarli con pacchetti che li aiutino nella transizione e con contatti con altre compagnie.

Rimane l'impegno di Crystal Dynamics a superare i suoi limiti nello sviluppo di videogiochi. Questi cambiamenti non modificano i nostri piani e progetti attuali."

Da notare che Crystal Dynamics aveva già licenziato nel 2023. Da allora non ha prodotto grossi lanci, segno che la situazione interna debba essere quantomeno complicata.