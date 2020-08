xCloud rinviato sui dispositivi iOS, non è chiaro se o quando arriverà

xCloud è stato rinviato sui dispositivi iOS: al momento non è chiaro se e quando il servizio streaming di Microsoft sarà disponibile sui terminali Apple.

Dopo aver effettuato con successo i test sui dispositivi iOS, xCloud potrebbe dunque non approdare mai su iPhone e iPad, e il motivo a quanto pare è legato alle restrizioni applicate dalla casa di Cupertino.

La situazione purtroppo non è nuova: qualcosa di molto simile è accaduto a servizi come Google Stadia, Steam Link e GeForce Now, nessuno dei quali è disponibile sui device Apple.

L'anteprima di xCloud su TestFlight si è conclusa oggi e ha smesso di funzionare, come da prassi per le applicazioni presenti su tale piattaforma per oltre novanta giorni, ma ci sono forti dubbi sul futuro del cloud gaming di Microsoft su iOS.

Problemi di cui gli utenti Android non dovranno preoccuparsi, visto che potranno utilizzare xCloud con Xbox Game Pass Ultimate a partire dal 15 settembre.