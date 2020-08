Dieci brani leggendari dei videogiochi

Ci siamo trovati più volte in questa sede a parlare di musica e videogiochi. Lo abbiamo fatto raccontandovi la vita di compositori leggendari e avevamo addirittura dedicato una rubrica nel nostro palinsesto alla musica nei videogiochi, prima che Twitch sconvolgesse tutto. Ma quali sono i brani più leggendari che hanno lasciato il segno nella storia dei videogiochi? Tanti, è la prima risposta legittima a questa domanda. Per questo motivo elencarli tutti sarebbe impossibile, ma sceglierne dieci in maniera rappresentativa ci sembrava interessante per ripercorrere qualche melodia che nel tempo ha toccato svariate corde dei videogiocatori. Ecco dunque la nostra personale lista di dieci brani leggendari della storia dei videogiochi.

Monkey Island Opening Theme Nel 1990 debuttava sugli schermi dei computer degli appassionati The Secret of Monkey Island, un'avventura grafica che avrebbe lasciato il segno, un punta e clicca immortale che ancora oggi è un faro nella notte per chi vuole applicare un certo tipo di umorismo e di dissacrazione all'interno del proprio gioco. Quando Tim Schafer e Ron Gilbert idearono per LucasArts quello che fu il primo capitolo di questa saga, si affidarono per la composizione a Michael Z. Land, un genio che si stava affacciando al mondo dei videogiochi proprio in quel periodo. Le sonorità caraibiche della colonna sonora permisero a Land di mettere in mostra tutta la sua genialità e il suo talento. Lui che arrivava da studi di pianoforte classico e successivamente di basso, caratterizzò l'opening theme con una melodia ricca di fiati e percussioni che ancora oggi riecheggia nelle sale dell'olimpo videoludico.

Ezio's Family Theme Vi abbiamo raccontato di come Jesper Kyd sia stato uno dei compositori più influenti della storia dei videogiochi e di come la sua mente geniale abbia creato negli anni molte delle OST più apprezzate da critica e videogiocatori. Il brano con cui ha sfondato le porte dell'olimpo è però Ezio's Family, brano leggendario che si è legato a doppio filo a uno dei personaggi più iconici dell'epoca moderna dei videogiochi: Ezio Auditore. Assassin's Creed II fu un cerchio quasi perfetto, un insieme di dettagli eccelsi che permisero al titolo di entrare nel cuore di molti. Ancora oggi le sonorità di Ezio's Family vengono ri-arrangiate per ogni nuovo capitolo della saga andando a rappresentare un simbolo oramai inscindibile. I cori portati in scena dal brano di Kyd riuscirono a dare quell'aria rinascimentale che si univa perfettamente all'assolo di violino e all'accompagnamento di chitarra.

Kingdom Hearts Opening Theme (Hikari/Simple and Clean) Anche in questo caso vi abbiamo raccontato già in precedenza di come Yoko Shimomura abbia rappresentato una pietra miliare all'interno della storia musicale dei videogiochi. Se la sua storia è costellata di grandi brani, il suo capolavoro è sicuramente la colonna sonora del primo Kindgom Hearts. All'interno di questa colonna sonora c'è però un brano di un'artista, Hikaru Utada, che è sicuramente da annoverare tra i più significativi del mondo videoludico. Non solo il brano ha permesso all'artista di imporsi anche al di fuori del territorio nipponico, ma la presentazione del pezzo all'interno del gioco è diventato anche in questo caso un simbolo con tutte le opening theme successive che sono state affidate proprio a lei. Fiati, archi, percussioni: la composizione orchestrale di questa canzone ha creato una melodia in grado di risvegliare emozioni già dalle prime note.

Dragonborn Skyrim Main Theme Jeremy Soule è stato un compositore decisamente importante per la storia dei videogiochi avendo composto musiche per tantissimi titoli, gran parte dei quali molto acclamati da pubblico e critica. All'interno di questi incredibili lavori c'è però un brano che per svariati motivi fin dalla sua prima apparizione nel trailer di annuncio del titolo, ammaliò il pubblico. Il brano in questione è Dragonborn e il gioco è The Elder Scrolls V: Skyrim. Il brano iconico per i suoi vocals che dominano incontrastati, riesce fin da subito a offrire le sensazioni di epica norrena di cui è intriso il gioco. Un brano imperdibile per i gli appassionati e uno di quelli che ancora oggi è tra i più apprezzati.

Snake Eater Metal Gear Solid 3 Che Hideo Kojima ami fare le cose in grande è noto, così come è nota la sua passione per il cinema. In Metal Gear Solid 3 questa passione raggiunge un livello superiore con l'opening del gioco che si rifà alle grandi aperture dei film dedicati a James Bond. Snake Eater, questo il titolo della canzone che abbraccia il giocatore nell'inizio della sua avventura in MGS3, è un omaggio pieno d'amore ma anche una delle aperture più potenti della storia dei videogiochi. Cynthia Harrell, voce soul calda e piena di sfumature, confeziona una prestazione sublime sulle note di un arrangiamento (Mark Holden) che ricalca perfettamente le atmosfere dei più importanti film di spionaggio della storia.

Halo Theme Quando si parla di musiche nei videogiochi non si può pensare a Martin O'Donnell, un compositore che ha fatto la storia in lungo e in largo e che ha composto alcuni dei brani più iconici di sempre. In questo caso vorremmo citare l'Halo Theme, un melodia che si è tramandata di capitolo in capitolo e che in qualche modo è rimasta come legacy di un brand che ha fatto la storia. Parliamo di un brano che ha inserito in maniera preponderante le sonorità Gregoriane in un titolo sci-fi mostrando come la musica è universale e anche due mondi così apparentemente distanti possono essere invece uniti. Un pezzo che non solo rappresenta un simbolo della saga, ma che al suo interno racchiude le sonorità stesse che ritroveremo in game in tanti altri elementi come ad esempio il sound design ambientale.

Leaving Earth Mass Effect 3 Quando si parla di musica nei videogiochi, non si può non citare Clint Mansell. Parliamo del compositore di Lux Aeterna, il brano che dopo essere stato la colonna sonora di Requiem for a Dream è diventato strumento iconico di molti trailer tra cui Sunshine, Il Codice da Vinci e Il Signore degli Anelli - Le Due Torri. Mansell dopo aver lavorato in ambito cinematografico è stato contattato per lavorare alla colonna sonora di Mass Effect 3, andando a creare uno dei brani più iconici della storia recente del videogioco. Un brano ricco di pathos che ben si adatta alle tematiche trattate nel titolo BioWare, un brano in crescendo che arriva all'apertura dei fiati con grande enfasi sul tema proposto al pianoforte. Un ascolto consigliatissimo per chi si fosse perso questa grande opera.

Uncharted Saga Nate's Theme La storia dei videogiochi è costellata di momenti in cui il cinema è stato di forte ispirazione, uno di questi è sicuramente l'influenza del grande schermo nei confronti della saga di Uncharted. Il pezzo legato al protagonista Nathan Drake è un gioiello senza tempo, un brano che potrebbe essere benissimo colonna sonora di un film d'altri tempi come gli Indiana Jones (anche se l'unico vero prodotto degno di nota in questo caso sarebbe Relic Hunter). Accompagnare le opere di Naughty Dog è chiaramente impegnativo, ma le sonorità epiche del brano creato da Greg Edmonson allietano l'ascolto e offrono il giusto peso alla melodia dedicata a uno dei personaggi più influenti delle ultime due generazioni di console.

The Last of Us Impossibile prescindere da Gustavo Santaolalla e dal suo brano che prende il nome dall'omonimo gioco. Il compositore argentino, due volte Premio Oscar, ci ha regalato un brano che resterà comunque nella storia. La sua capacità di suonare la chitarra in maniera leggera ma allo stesso tempo senza lesinare emozioni ha convinto critica e pubblico anche in ambito videoludico, portandolo a essere considerato uno dei compositori più influenti in ambito di intrattenimento dei tempi moderni al pari di Hans Zimmer.