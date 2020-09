Borderlands 3 - Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Grazie a una tecnologia estremamente avanzata ideata dalla brillante scienziata Patricia Tannis, Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso si svolge interamente nella coscienza incasinata del maestro. Tannis è convinta che questo ambiente inquietante nasconda la chiave di un luogo mitico che lei ha soprannominato "Vaulthalla". Ha bisogno del vostro aiuto per cercare risposte all'interno dei pensieri di Krieg. Solo superando i pericoli del contorto mondo interiore di Krieg si potranno raccogliere le ricompense di Vaulthalla:

Gearbox e 2K hanno annunciato la disponibilità di Borderlands 3 - Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso , il nuovo DLC del gioco, con il classico trailer di lancio , che trovate in testa alla notizia. Si tratta di una nuova aggiunta alla campagna del gioco, di cui di seguito possiamo leggere più dettagli:



Borderlands 3 - Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso è il quarto add-on della campagna incluso nel Borderlands 3 Super Deluxe Edition e nel Season Pass. È anche disponibile per l'acquisto a parte, anche se sarà necessario possedere una copia del gioco base per poter giocare con il contenuto dell'add-on. Quando sarete pronti a mettere la vostra vita nelle mani di Tannis e a scendere nella zucca di Krieg, cercate una maschera da psicopatico - evidenziata con un punto esclamativo giallo - nel suo laboratorio a bordo di Sanctuary III.

Che si possieda o meno Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso, la patch di oggi offre anche un aumento di livello gratuito a tutti i giocatori. I Cacciatori del Vault possono ora sbloccare cinque livelli aggiuntivi e punti abilità per raggiungere il nuovo livello massimo di 65. Non solo questo è il più grande aumento di livello singolo cap dal lancio, ma è anche l'ultimo aumento di livello pianificato - almeno per il prossimo futuro.

Per il resto vi ricordiamo che Borderlands 3 è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Stadia.