Nvidia GeForce RTX 3080, le foto dell'unboxing di Multiplayer.it

Vediamo alcune foto dell'unboxing della GeForce RTX 3080 di Nvidia fatto dalla redazione di Multiplayer.it. Si tratta di immagini scattate durante la fase di apertura e montaggio della scheda, ottime per quelli che si eccitano guardando in azione le ultime novità tecnologiche.

Nell'articolo in cui abbiamo dato tutte le informazioni sulla serie RTX 3000, abbiamo fornito anche i numeri bruti della RTX 3080, pensata per i 4K a 60fps, con prestazioni doppie rispetto alla RTX 2080Ti e disponibile dal 17 settembre per 719€:

Secondo quanto leggiamo la RTX 3080 ha a disposizione 30 TFLOP di potenza per gli Shader, 58 TFLOP per il raytracing e 238 TFLOP quando si parla di Tensor Core e quindi di deep learning.